Tunceli'de Sağlık Bakanlığınca geliştirilen Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ESKOM) uygulamasıyla aile hekimleri, hastaneler ve evde sağlık ekipleri dijital ortamda buluşturularak hastaların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılıyor.

ESKOM uygulamasının pilot illerinden Tunceli'de, evde sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen çalışmayla hastaneler, aile hekimleri ve evde sağlık ekipleri dijital ortamda bir araya getirildi.

Yeni sistem kapsamında aile hekimleri, kendilerine kayıtlı hastalar arasından evde sağlık hizmeti alması uygun görülen kişileri dijital ortam üzerinden ESKOM'a bildiriyor.

Sisteme iletilen başvurular, ESKOM görevlilerince değerlendirilerek hastaların iletişim ve adres bilgileri teyit ediliyor. Ardından hastalar, hizmet alacakları en yakın sağlık kuruluşunun evde sağlık birimine yönlendiriliyor.

Planlamadan sonra evlerde muayene ve takip işlemi başlatılıyor

Tunceli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hastaların muayeneleri 3 iş günü içerisinde planlandıktan sonra sağlık ekipleri, hastaların tıbbi ihtiyaçlarına göre evlerinde muayene ve takip işlemlerini gerçekleştiriyor.

Aile Hekimi Uzm. Dr. Davut Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetleri sunumunda yeni güncellemeler yapıldığını söyledi.

Hastaların artık aile hekimliklerinden başvuru oluşturabildiğini belirten Çetin, "80 yaş üstündeki tüm hastalar, 65 yaş üstünde olup kronik hastalığı olan, evde sağlık hizmeti olan hastalar, hastalığı nedeniyle cihaza ve eve bağımlı hastalar, bir de ikinci ve üçüncü basamakta tedavi olmuş, taburcu olmuş evde sağlık hizmeti evde devam eden hastalara bu talepleri oluşturabilmekteyiz." dedi.

Çetin, hastaların hem 444 38 33 numaralı hatlardan hem de aile hekimliği birimleri üzerinden talepte bulunabileceğini anlattı.

Hasta en yakın sağlık kuruluşundan hizmet alıyor

ESKOM Şefi Sibel Kara ise evde sağlık hizmeti alma talebiyle başvuran ve kendi aile hekimi tarafından sistem üzerinden değerlendirilen hastayı kayıtlı telefon numarası üzerinden aradıklarını ifade etti.

Hastanın beyan ettiği adresin doğruluğunu teyit ettiklerini aktaran Kara, "Hastanın en yakın sağlık kuruluşu olan Tunceli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimine atamasını yapıyoruz. Tunceli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi de 3 iş günü içerisinde bu hastanın muayenesini planlıyor." diye konuştu.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Doktor Zeliham Selinay Özbay da ESKOM tarafından birimlerine atanan hastaların tıbbi ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışma yaptıklarını, fizyoterapist, diyetisyen ve psikologların desteğiyle evde sağlık hizmeti alması uygun görülen hastaların rutin muayene ve izlemlerini planlayıp gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Evde sağlık hizmetinden faydalanan Fikri Taş ise uygulamanın hastalar açısından sevindirici ve memnuniyet verici olduğunu söyledi.