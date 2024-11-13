Tunceli'de atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Tunceli'de atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu

Tunceli\'de atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu

EMNİYET Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

13.11.2024 16:15
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EMNİYET Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit, 13 Kasım 2024 tarihinde atış eğitim alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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