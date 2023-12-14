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Tunceli'de avcılık denetimlerinde 10 kişiye işlem - Son Dakika
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Tunceli'de avcılık denetimlerinde 10 kişiye işlem

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Bulgurtepe Devlet Avlağı'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde kaçak avlanan 10 kişi hakkında idari işlem uyguladı.

Tunceli\'de avcılık denetimlerinde 10 kişiye işlem
14.12.2023 - 10:57,
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Tunceli'de gerçekleştirilen avcılık denetimlerinde 10 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın engellenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Belirli aralıklarla arazide devriye görevi yapan ekipler, Bulgurtepe Devlet Avlağı'nda doğa koruma ve kontrol denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler, kaçak yöntemlerle avlandığı belirlenen 10 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Kaynak: AA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de avcılık denetimlerinde 10 kişiye işlem - Son Dakika
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