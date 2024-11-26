Tunceli\'de Ayı Kış Uykusunu Unuttu

Tunceli'ye kış erken geldi, ayılar uyumayı unuttu
TUNCELİ - Tunceli'de bir ayı, karlı yollarda gezinirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tunceli-Ovacık karayolunda kış uykusunda olması gereken bir ayı, karlı yollarda gezinirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karayolunda kısa bir süre gezinen ayı, daha sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.
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