Tunceli\'de boş su deposunda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Tunceli'de yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş su deposunda mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
İl merkezine bağlı Kavun köyünde ikamet eden Haydar G, kullandığı merdivenin kırılması sonucu boş su deposuna düştü.
Köy sakinleri Haydar G'yi kendi imkanlarınca kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan ve yaralandığı belirlenen Haydar G, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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