Tunceli'de boş su deposunda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de boş su deposunda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Tunceli\'de boş su deposunda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Tunceli'nin Kavun köyünde yaşayan Haydar G, kullandığı merdivenin kırılması sonucu 5 metre derinliğindeki boş su deposuna düştü. Köy sakinlerinin yardım çağrısı üzerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan kişi kurtarılarak Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü.

09.02.2024 21:19  Güncelleme: 21:19
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Tunceli'de yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş su deposunda mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

İl merkezine bağlı Kavun köyünde ikamet eden Haydar G, kullandığı merdivenin kırılması sonucu boş su deposuna düştü.

Köy sakinleri Haydar G'yi kendi imkanlarınca kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan ve yaralandığı belirlenen Haydar G, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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