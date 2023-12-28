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Tunceli'de Cip Kazası: Araçlar İstinat Duvarında Asılı Kaldı, Sürücüler Yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de Cip Kazası: Araçlar İstinat Duvarında Asılı Kaldı, Sürücüler Yaralandı

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir cip karşı yönden gelen başka bir ciple çarpışarak savruldu ve Uzunçayır Baraj Gölü kenarındaki istinat duvarında asılı kaldı. Kazada araç sürücüleri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.12.2023 - 19:14,
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TUNCELİ'de virajı alamayarak kontrolden çıkan cip, karşı yönden gelen başka bir cip ile çarpışıp savrularak, Uzunçayır Baraj Gölü kenarındaki istinat duvarında asılı kaldı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Elazığ kara yolu, Sarı Saltuk Viyadüğü girişinde meydana geldi. Tunceli istikametine doğru seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AKY 500 plakalı cip, virajı alamayarak geçtiği karşı şeritteki plakası öğrenilemeyen başka bir ciple çarpıştı. Savrulan cip, Uzunçayır Baraj Gölü'nün kenarındaki istinat duvarında asılı kaldı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Tunceli\'de Cip Kazası: Araçlar İstinat Duvarında Asılı Kaldı, Sürücüler Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tunceli'de Cip Kazası: Araçlar İstinat Duvarında Asılı Kaldı, Sürücüler Yaralandı - Son Dakika
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