Tunceli\'de çocuklar sıcak hava balonuyla keyifli zaman geçirdi

Tunceli'de çocuklar, kentin güzelliklerini sıcak hava balonundan izleyerek güzel zaman geçirdi.
Valilik tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mameki Parkı'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, gruplar halinde sıcak hava balonuna bindirildi.
Kentin güzelliklerini havadan izleme fırsatı bulan çocuklar keyifli zaman geçirdi.
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da çocuklarla balona binip mutlu anlarına eşlik etti.???????
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