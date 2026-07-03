Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra ambulansa ulaştırıldı.
Kocatepe köyü mevkisindeki dağlık alana gezintiye giden 62 yaşındaki G.E'nin, patikada dengesini kaybedip düşmesi sonucu ayağı kırıldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden alıp sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşıyarak köyde bekletilen ambulansa getirdi.
G.E, tedavisi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Dağda Ayağı Kırılan Kadına Yardım - Son Dakika
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