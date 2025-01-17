Tunceli\'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Tunceli'de öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla tüm okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde "Afetlerde bekleyen değil, harekete geçen ol" mottosuyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda ildeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla deprem anı ve sonrasıyla ilgili eş zamanlı tatbikat düzenlendi.

Siren sesiyle sınıflarda "çök, kapan, tutun" hareketi yapan öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin koordinesinde sınıfları boşaltıp bahçelere çıktı.

Tekbıyıkoğlu da beraberindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatı izledi.

Yetkililerden bilgi alan Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin çok büyük acılar bıraktığını söyledi.

Depreme yönelik kazandıkları tecrübeleri unutmak istemediklerini belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Tunceli'de afetlere hazırlık kapsamında yolların iyileştirilmesi, köprülerin inşa edilmesi ve kamu binalarının performans analizinin yapılması gibi birçok alanda çalışma yaptık. Bunlardan bazılarına uyguladığımız yıkma ve güçlendirme çalışmalarını aynı şekilde okullarımızda da uyguladık. Şu an itibarıyla Tunceli'deki bütün okullar depreme hazır diyebiliriz."

Tekbıyıkoğlu, kentteki sadece 2 okulun güçlendirilme işlemlerinin kaldığını, yakında tamamlanacağını bildirdi.

Okulları daha da güvenli hale getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "Depremde ya da bir afette ne yapılmasını bilmek çok kıymetli. Tüm il genelinde öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yaklaşık 16 bin kişiyle tatbikat gerçekleştirdik. Bununla beraber AFAD yetkililerimiz, depreme müdahale araçlarını çocuklarımıza tanıttı." ifadelerini kullandı.

Tatbikatta AFAD arama kurtarma personelleri de hazır bulundu.????