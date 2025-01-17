Tunceli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tunceli\'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tunceli'de öğrencileri bilgilendirmek için eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı, 16 bin kişi katıldı.

17.01.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla tüm okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde "Afetlerde bekleyen değil, harekete geçen ol" mottosuyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda ildeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla deprem anı ve sonrasıyla ilgili eş zamanlı tatbikat düzenlendi.

Siren sesiyle sınıflarda "çök, kapan, tutun" hareketi yapan öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin koordinesinde sınıfları boşaltıp bahçelere çıktı.

Tekbıyıkoğlu da beraberindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatı izledi.

Yetkililerden bilgi alan Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin çok büyük acılar bıraktığını söyledi.

Depreme yönelik kazandıkları tecrübeleri unutmak istemediklerini belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Tunceli'de afetlere hazırlık kapsamında yolların iyileştirilmesi, köprülerin inşa edilmesi ve kamu binalarının performans analizinin yapılması gibi birçok alanda çalışma yaptık. Bunlardan bazılarına uyguladığımız yıkma ve güçlendirme çalışmalarını aynı şekilde okullarımızda da uyguladık. Şu an itibarıyla Tunceli'deki bütün okullar depreme hazır diyebiliriz."

Tekbıyıkoğlu, kentteki sadece 2 okulun güçlendirilme işlemlerinin kaldığını, yakında tamamlanacağını bildirdi.

Okulları daha da güvenli hale getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "Depremde ya da bir afette ne yapılmasını bilmek çok kıymetli. Tüm il genelinde öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yaklaşık 16 bin kişiyle tatbikat gerçekleştirdik. Bununla beraber AFAD yetkililerimiz, depreme müdahale araçlarını çocuklarımıza tanıttı." ifadelerini kullandı.

Tatbikatta AFAD arama kurtarma personelleri de hazır bulundu.????

Kaynak: AA

Deprem Tatbikatı, Yerel Haberler, Güvenlik, tunceli, Eğitim, Sağlık, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:01:41. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.