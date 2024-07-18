Tunceli'de depreme dayanıksız binalar yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de depreme dayanıksız binalar yıkılıyor

Tunceli\'de depreme dayanıksız binalar yıkılıyor

Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen kurum binaları ve evlerin yıkımına devam ediliyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde olası afetlere ve acil durumlara karşı projeler hayata geçiriliyor. Kentte yapılan inceleme sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne ait polisevinin de depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edildi ve binanın yıkımı için çalışmalar başlatıldı.

18.07.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen kurum binaları ve evlerin yıkımına devam ediliyor.

Deprem kuşağında yer alan şehirde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde olası afetlere ve acil durumlara karşı projeler hayata geçiriliyor.

Bu sayede deprem riskine karşı tedbirlerin alındığı kentte, belirli alanlarda konteyner kentler kuruldu, dayanıksız binaların yıkımına başlandı.

Kentte ekiplerce yapılan inceleme sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne ait polisevinin de depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gerekli işlemlerin ardından binanın yıkılması için çalışma başlattı.

İş makineleri yardımıyla 5 katlı binayı yıkan ekipler, molozları, kamyonlarla belirlenen noktalara taşıdı.

Kaynak: AA

İnceleme, Tunceli, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de depreme dayanıksız binalar yıkılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:26:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de depreme dayanıksız binalar yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement