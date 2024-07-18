Tunceli\'de depreme dayanıksız binalar yıkılıyor

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Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen kurum binaları ve evlerin yıkımına devam ediliyor.

Deprem kuşağında yer alan şehirde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde olası afetlere ve acil durumlara karşı projeler hayata geçiriliyor.

Bu sayede deprem riskine karşı tedbirlerin alındığı kentte, belirli alanlarda konteyner kentler kuruldu, dayanıksız binaların yıkımına başlandı.

Kentte ekiplerce yapılan inceleme sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne ait polisevinin de depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gerekli işlemlerin ardından binanın yıkılması için çalışma başlattı.

İş makineleri yardımıyla 5 katlı binayı yıkan ekipler, molozları, kamyonlarla belirlenen noktalara taşıdı.