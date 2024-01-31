Tunceli\'de depreme dayanıksız okulların yıkımı ve tahliye işlemleri başladı

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TUNCELİ'de bilim insanlarının deprem uyarılarının ardından 63 okulun yapı performansı ölçüldü. Yapılan çalışmalarda depreme dayanıksız olduğu belirlenen 17 okulun yıkılmasına, bazılarının da güçlendirilmesine karar verdi. Bu okullarda tahliye işlemleri başladı.

Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının sürekli 'deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de bu kapsamda depreme karşı konteyner alanları oluşturulurken, jandarma ve emniyet görevlilerinden oluşan 1600 kişiye de arama kurtarma eğitimi verildi. Kentte ayrıca Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla kamu binalarından numuneler alınarak yapı stoku elden geçirilmeye başlandı. 63 okulun yapılan performans analizinde 17'sinin yıkılmasına karar verildi. Okulların tahliyesine başlanırken, öğrenciler yakınlarındaki okullarda eğitim görecek.

'DEPREME DİRENÇLİ ŞEHİR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Tahliye işlemlerinin yapıldığı Dersim Anadolu Lisesi'nde Vali Yardımcısı Okan Yenidünya ve İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş ile incelemelerde bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, '6 Şubat depremi ülkemizde 11 şehrimizde çok ciddi yıkımlara ve yaralara yol açtı. Tunceli nisan ayı itibariyle genel etkinlik kararı alınan illerimizden bir tanesi. Tunceli'de bunun dışında başka bir tehdit var; bilim insanları Erzincan Karlıova, Yedisu fay hattının kırılma ihtimalini yüksek görüyorlar. Tekrarlanma süresinin de yaklaştığından bahsediyorlar. Biz bundan dolayı depreme dirençli şehirler çıkartmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şehrimizde konteyner alanlar oluşturduk. Bu konteynerler bir yandan hak sahiplerine verilirken bir yandan da 'evimi yıkmak istiyorum, kalacak yerim yok' diyen vatandaşlarımıza da geçici olarak verilecek. Bir yandan da ilimizdeki TOKİ faaliyetlerini arttırıyoruz. 196 konutluk projesi vardı, bunu 500 konuta çıkardık. Yerel yönetimlerin çalışma altlığını oluşturabilecek ilimizde yapılmamış yerlerdeki jeolojik etütleri gerçekleştirip bunu mikro bölgelendirme yöntemiyle kuvvetlendiriyoruz. Yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de jandarma ve polislerden oluşan 1600 kişilik, başka şehirde olmayan arama kurtarma ekipleriydi. Bunlar eğitimlerini tamamladı ve şu anda Allah göstermesin ilimizde herhangi bir afet olduğunda müdahale edecekler? dedi.

'17 OKULUN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Tunceli'yi depreme dirençli kent kategorisine sokmak için dönüşümü ilk başta kamuda başlattıklarını söyleyen Vali Tekbıyıkoğlu, 'İlimizdeki tüm kamu binalarının yapı stoklarını inceliyoruz. Yapıların performanslarını çıkarıp raporlarıyla yıkılması ve güçlendirilmesi valiliğimizin gayretleri İçişleri Bakanlığımızın himayesinde AFAD'la koordinasyon halinde devam etmekte. İlimizde arkamızda gördüğünüz okul da taşımaya başladığımız okullardan bir tanesi. Yapılan analizlerde güçlendirmeye muhtaç olduğu görülmüş ve güçlendirme çalışmaları başlıyor. Çocuklar bizim en öncelikli varlıklarımız, depremin de ne zaman olacağını bilmiyoruz. Gece olabilir, okul vakti olabilir, sabah olabilir bunu kestiremiyoruz. Çocuklarımız kamu kuruluşlarının içindeyse bize düşen, valiliğimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza, yani devletimize düşen bu çocuklarımızın sağlığını korumak olacaktır. İlimizdeki tüm okulların üzerinden geçtik. Milli eğitime ait 63 tane binada, bunların çoğu da okul, performans analizi gerçekleştirdik. 17'sinin yıkımını gerçekleştireceğiz, bir kısmını da güçlendireceğiz. Allah milletimizi, ülkemizi afetten korusun ama biz bir şekilde afete hazırlıklı olmalıyız. Tunceli'yi afete dirençli kentler kategorisine sokmak için elimizden geleni yapacağız. Depremin etkisini sıfırlayabiliriz fakat atılmayan kurşunumuz da kalmayacak.' (DHA)