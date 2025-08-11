Tunceli'de Dolandırıcı Hükümlü Yakalandı

Tunceli'de dolandırıcılık suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'yu İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.