Tunceli'de Genç Kız Munzur Çayı'na Düştü

Tunceli'de kayalıklardan Munzur Çayı'na düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız tedavi altına alındı.
Arkadaşlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'na gezmeye giden 17 yaşındaki Eylül Y. Venk Köprüsü mevkisinde kayalıklarda dengesini kaybedip Munzur Çayı'na düştü.
Eylül Y'yi suda baygın halde gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Eylül Y, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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