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Tunceli'de güvenlik korucuları afet durumlarına etkin müdahale için eğitim alıyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde görev yapan güvenlik korucularına verilmeye başlanan afet ve acil durum eğitimleri devam ediyor.

Tunceli'de güvenlik korucularına yönelik verilen, afet farkındalık eğitimleri çerçevesinde, Çemişgezek ilçesinde görev yapan güvenlik korucularına, gruplar halinde afet ve acil durum eğitimleri veriliyor. Teorik ve pratik eğitimlerin yanında deprem anı ve sonrası, afet acil durumları, sahada çeşitli etkenlerden yaralanmalar ve karşılaşılabilecek sağlık durumları için temel ilk yardım eğitimleri verildi. Çemişgezek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Zeki Aslan tarafından güvenlik korucularına hem sözlü hem de tatbiki olarak çeşitli yaralanma ve ani sağlık krizlerine müdahale ve temel yaşam desteği konularında bilgiler sundu.

"Afet acil durum eğitimlerini önemsiyoruz"

Güvenlik korucularına temel ilk yardım eğitimi veren Dr. Mehmet Zeki Aslan, "Çemişgezek ilçemizde güvenlik korucularına afet, acil durum eğitimleri devam ederken, biz de güvenlik korucularımıza yönelik ilk yardım, temel yaşam desteği eğitimleri verdik. Eğitim sonrasında sorulan soruları yanıtladık. Ülkemiz deprem ülkesi. Bu açıdan afet acil durum eğitimlerini önemsiyoruz. Güvenlik korucularımızın da bu konuda çok duyarlı olduklarını gördük" dedi.

Tunceli Jandarma Arama Kurtarma uzman ekipler tarafından teorik ve pratik şekillerde verilen eğitimlerle, güvenlik korucularının doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerindeki imkan ve kabiliyetinin artırılması, meydana gelebilecek doğal afetlere etkin müdahale edilmesi amaçlanıyor.