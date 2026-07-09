Tunceli'de Güvenlik Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Tunceli'de Güvenlik Verileri Açıklandı

Tunceli\'de Güvenlik Verileri Açıklandı
09.07.2026 20:19
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Vali Aygöl, Tunceli'de 3,272 mayın temizlendiğini ve asayiş suçlarında %4 düşüş yaşandığını açıkladı.

TUNCELİ'de yılın ilk yarısına ilişkin güvenlik verilerini açıklayan Vali Şefik Aygöl, Terörsüz Türkiye kapsamında kentte 3 bin 272 mayının temizlendiğini, bazı güvenlik noktalarının yeniden düzenlenmesine yönelik müfettişlerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay'ın da katılımıyla 'Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında 2026 yılının ilk yarısında kentteki asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi ve veriler paylaşıldı.

Vali Aygöl, Terörsüz Türkiye kapsamında kentte 3 bin 272 mayının temizlendiğini belirterek, "Asayiş suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 820 aranan şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Toplamda 6 bin 034 işyeri ve umuma açık işletme, okul, metruk bina ve park ve bahçe kontrol edilmiştir. Bin 186 olay meydana gelmiş, bin 80 şüpheli yakalanmış, 149 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kabahatler Kanununa istinaden 40 şahsa toplamda 360 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Asayiş olaylarında geçen yıla oranla yüzde 4 düşüş yaşanmış, olayları aydınlatma oranı ise yüzde 98 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 'Terörsüz Türkiye'nin bir başarısı olarak bölgemizde mayınlı sahaların temizlenmesi faaliyeti kapsamında uzman ekiplerimiz tarafından 3 bin 272 mayın temizlenmiş olup çalışmalar son mayın temizleninceye kadar devam edecektir" dedi.

'İKİ KONTROL NOKTASI KAPATILDI'

Vali Aygöl, kentteki iki kontrol noktasının kapatıldığını, bazı güvenlik noktalarının da kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir müfettişimiz ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzden bir müfettişimiz ile bir de mülki baş müfettişimiz, bu konuyla ilgili çalışma yapıyor. Şehrimizde de iki tane yer kapatıldı. Kapatılma sebebi birden fazla tekerrür halinde bir kontrol olmasın diye. Ancak memnuniyet verici bir husus var ki son 2 yıldır bu konuyla ilgili hemşehrilerimizden, vatandaşlarımıza herhangi bir şikayet olmadığını memnuniyetle müfettişlerimiz de ilettiler bizlere. Çünkü bu konuyla ilgili biz de vatandaşın özellikle hem huzurunu sağlarken, gerçekten gereksiz bir yere bir sıkıntı içerisine girmemesi için bir mücadele içerisindeyiz. Bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Göçmen Kaçakçılığı, Yerel Yönetim, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Tunceli, Güncel, Asayiş, Terör, Son Dakika

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