Tunceli\'de hayatını kaybeden polis Ahmet Sefa Beyarslan Elazığ\'a gönderildi

Tunceli'de kaldırıma çarpan otomobilden fırlayıp hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan için Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene Vali Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, il protokolü, askerler ve çok sayıda polis katıldı. Törende Beyarslan için dualar okunurken, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Türk bayrağına sarılı cenazesi mesai arkadaşlarının omuzlarında taşınan Beyarslan, yakınları ve meslektaşlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,