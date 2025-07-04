Tunceli\'de İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek

Tunceli'de yürütülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi 333 kişiye her gün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Valilik ve Tunceli Belediyesi işbirliğinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda kentte bakıma muhtaç yaşlılar, hastalar ve engelliler için Tunceli Belediyesi Aşevi'nde yemekler pişiriliyor.

Belediye personelince hazırlanan yemekler, gerekli hazırlıkların ardından araçlarla her gün ihtiyaç sahiplerine götürülüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de Moğultay Mahallesi'ndeki aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Aygöl, ihtiyaç sahibi 333 kişiye dağıtılmak üzere hazırlanan yemekleri tabaklara doldurdu.

Dayanışma kültürünün önemine dikkati çeken Aygöl, "İyilik bulaşıcıdır, birlikte yaymaya devam edelim." ifadesini kullandı.