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Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapan gruba polis müdahalesi - Son Dakika
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Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapan gruba polis müdahalesi

Tunceli'de Moğultay Mahallesi'nde toplanan DEM Parti üyeleri izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri uyarıda bulunmasına rağmen dağılmayan gruba müdahale etti ve 6 kişiyi gözaltına aldı.

Tunceli\'de izinsiz basın açıklaması yapan gruba polis müdahalesi
27.12.2023 - 15:57,
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Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda toplanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri, izinsiz basın açıklaması yapmak istedi.

Polis ekipleri, gruptakilere dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

Dağılmayan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Arbede sırasında gözaltına alınan D.E, C.G, Ö.S, Ö.A, N.Ç.Ö. ve F.Y. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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DEM Parti, Tunceli, HEDEP, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapan gruba polis müdahalesi - Son Dakika
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