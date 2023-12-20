 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunceli'de kaçak avcılık yapan 2 şahsa 308 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de kaçak avcılık yapan 2 şahsa 308 bin lira ceza kesildi

Tunceli'de yaban keçisi ve domuz avı yaptıkları tespit edilen 2 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet çerçevesinde 308 bin 758 lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılarla temas sağladı ve avlanan hayvanlar ile delilleri buldu.

Tunceli\'de kaçak avcılık yapan 2 şahsa 308 bin lira ceza kesildi
20.12.2023 - 20:45,
Abone Ol

Tunceli'de kaçak avcılık yapan 2 şahsa 308 bin lira ceza kesildi

TUNCELİ - Tunceli'de 1 adet yaban keçisi ve 1 adet domuz avı yaptıkları tespit edilen 2 şahsa Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet çerçevesinde 308 bin 758 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralıkta Pülümür ilçesinde silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Doğa Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından kaçak avcılarla temas sağlandı. Yaban keçisi kokusunun yoğun alınması üzerine arazi detaylı olarak incelendi. İnceleme sonucunda 5 yaşındaki erkek yaban keçisi, başı ve derisi soyularak arazide bırakıldığı, karkas etlerin ise ardıç ağacında gizlendiği belirlendi. 1 adet yaban keçisi ve 1 adet domuz avı yaptıkları tespit edilen 2 şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet çerçevesinde 300 bin 450 lira tazminat bedeli cezası ve 8 bin 308 lira idari para cezası olmak üzere toplam 308 bin 758 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pülümür, Tunceli, Hayvan Hakları, Çevre, Ceza, Doğa, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de kaçak avcılık yapan 2 şahsa 308 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30
Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti

Son Dakika
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 21:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de kaçak avcılık yapan 2 şahsa 308 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement