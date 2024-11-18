Tunceli\'de Kaçak Sakarmeke Avcıları Dronla Yakalandı

Güncel

TUNCELİ'de küresel ısınma ve avcılık başta olmak üzere çeşitli nedenlerle sayıları azalan sakarmeke kuşlarını avlayan 2 kaçak avcı, ekiplerin dronlu denetimiyle yakalandı.

Tunceli'de Keban Barajı ile onu besleyen Uzunçayır Baraj Gölü sakarmeke, karabatak, büyük akbalıkçıl, gri balıkçıl, yeşilbaş ördek, küçük kuğu, turna, angut, Van Gölü martısı, karabaş martı ve büyük karabaş martı türünden, sayıları 10 bini bulan 11 su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında su kuşlarının yoğun olduğu kıyı şeritlerine fotokapanlar yerleştirerek dronla da denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, Akpazar Devlet Avlağı'nda sakarmeke avlayan 2 avcı dronla tespit edildi. Ekipler tarafından avcılara 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanununa' muhalefetten idari ve tazminat cezası uygulandı. Usulsüz avlanılan dört sakarmeke kuşuna el konuldu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI