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Tunceli'de Kaçak Yaban Keçisi Avcılarına Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Tunceli'de Kaçak Yaban Keçisi Avcılarına Yüksek Cezalar

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaçak olarak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 317 bin 646 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için denetimlerine devam ediyor. Son 10 günde yapılan avcılık denetimlerinde 17 kişiye toplamda 74 bin 792 lira ceza kesildi.

Tunceli\'de Kaçak Yaban Keçisi Avcılarına Yüksek Cezalar
14.12.2023 - 17:17,
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaçak olarak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 317 bin 646 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için çalışmalarına devam ediyor.

Belirli aralıklarla arazide denetim yapan ekipler, Çemişgezek ilçesindeki Cihangir mevkisinde 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı ihbarını aldı.

Jandarma desteğinde bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, suçüstü yakalandıkları kaçak avcılara 317 bin 646 lira ceza kesti.

Ekiplerce avda kullanan tüfeklere ve ölü yaban keçisine el konuldu.

Kentte son 10 günde yapılan avcılık denetimlerinde 17 kişiye 74 bin 792 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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