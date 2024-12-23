Tunceli\'de Kar Yağışı, 40 Köy Yolunu Ulaşıma Kapadı

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TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından Tunceli'de kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Nazımiye ilçesinde 23, Ovacık ilçesinde 17 olmak üzere toplamda 40 köy yolu, ulaşıma kapandı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekiple yolların ulaşıma açılması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler, Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açık tutmak için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI