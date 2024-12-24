Tunceli'de Kar Yağışı 65 Köy Yolunu Kapattı - Son Dakika
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Tunceli'de Kar Yağışı 65 Köy Yolunu Kapattı

Tunceli\'de Kar Yağışı 65 Köy Yolunu Kapattı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı sonucu 65 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

24.12.2024 18:03  Güncelleme: 18:07
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TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Mazgirt ilçelerine bağlı 65 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, yolların ulaşıma açılması için temizleme ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açık tutmak için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Kar Yağışı 65 Köy Yolunu Kapattı - Son Dakika

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