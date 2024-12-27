Tunceli'de Kar Yolu Kapattı

Güncel

Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat- Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentin bazı ilçeleri ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar etkili oldu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolunun 26-56 kilometreleri arası araç geçişine kapatıldı.

Pülümür ilçesi ve Mutu Köprüsü arasındaki kara yolunda da tırların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri ulaşımdaki aksamaları ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.