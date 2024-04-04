Tunceli'de kaya düşme tehlikesi bulunan alanda inceleme yapıldı
TUNCELİ - Tunceli merkez Suvat Köyü sınırları içinde yer alan ve kaya düşme tehlikesi bulunan alanda, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla inceleme yapılarak alınması gereken önlemler tespit edildi.
Tunceli merkez Suvat Köyü Ana Fatma mevkiindeki kayaların karayoluna düşme riski nedeniyle Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları 86. Şube Şefliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler gerçekleştirildi.
İncelemeler sonucunda acil olarak alınması gereken önlemlerin tespit edildiği belirtildi.
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