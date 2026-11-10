Tunceli'de kazada yaralanan özel harekat polisi hastanede kurtarılamadı

Tunceli'de dün trafik kazasında yaralanan özel harekat polisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 20.49 sıralarında Tunceli- Elazığ kara yolunun Sarı Saltuk Viyadüğü'nde tek taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan'ın yaralandığı belirtilen açıklamada, "Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polis memuru Beyarslan, saat 21.45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir." ifadeleri kullanıldı.