Tunceli'de Kış Uykusuna Yatmayan Ayılar Görüntülendi

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Tunceli'de, kış uykusuna yatmayan ayı ailesi görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de, kış uykusuna yatmayan anne ve 2 yavru bozayı görüntülendi.

Tunceli'de, son yılların en kurak kışlarından biri yaşanıyor. Kar yağışının istenilen düzeyde olmaması doğal yaşamı da olumsuz etkilerken bu mevsimde kış uykusunda olması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi. Munzur Vadisi Milli Parkında bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ayı ailesi bir süre gezindikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.