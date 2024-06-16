Tunceli'de koca engerek kümesten kurtarıldı

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Kümese giren en zehirli yılanlardan koca engerek doğal ortamına bırakıldı

TUNCELİ - Tunceli'de kümese giren ve Türkiye'nin en zehirli yılan türleri arasında bulunan koca engerek, doğa koruma ve itfaiye görevlileri tarafından yakalanarak yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Tunceli merkezde kümesinde koca engerek gören vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kümesteki koca engereği yakalayarak yeniden doğal yaşam alanına bıraktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Doğu Akdeniz bölgesindeki uygun alanlarda dağılım gösteren koca engerekler, Türkiye'nin en zehirli yılanları olarak biliniyor.