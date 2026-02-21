Tunceli'de Kokain Operasyonu: 1 Tutuklama

TUNCELİ'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, satışa hazır kokainle yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, kent merkezindeki bir mahallede durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada satışa hazır vaziyette 1 fişek halinde kokain ele geçirildi. Araçtaki U.S.'nin üzerinde yapılan aramada ise 3 fişek halinde satışa hazır bir miktar daha kokain bulundu. Gözaltına alınan U.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.