Tunceli\'de koruma altındaki yaban keçileri Munzur Dağları\'nda görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur Dağları'nda sürü halinde gezerken görüntülendi.
İlkbaharın gelişiyle karların eridiği Ovacık'ta, tabiatın canlanmasıyla yaban hayatı da hareketlenmeye başladı.
Havaların iyice ısındığı ilçede, ormanlık ve dağlık alanlarda bazı böcek, sürüngen ve kelebek türleri ortaya çıktı, bozayılar kış uykusundan uyandı.
İlçenin kuzeyinde yer alan Munzur Dağları'nın eteklerini de avlanması yasak olan yaban keçileri mesken tuttu.
Yeşillenen otlaklarda beslenen ve derelerden su içen keçiler, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.
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Mardin'in Artuklu ilçesinde petrol arama ekibinde yer alan bir kişi, Kabala köyünde dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yolunda 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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