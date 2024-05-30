Tunceli Çemişgezek\'te mezarlık alanında çıkan yangın söndürüldü

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde mezarlık alan ve çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Akçapınar köyünde mezarlık ve kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.