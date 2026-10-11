Tunceli\'de Munzur Çayı\'ndaki su üstü eğitimine 12 ilden 50 AFAD personeli katıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, Tunceli'deki Munzur Çayı'nda aldıkları su üstü eğitimleriyle olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

AFAD koordinasyonunda Türkiye'nin farklı illerinde görevli arama kurtarma ekiplerinin kabiliyetlerinin artırılması amacıyla eğitim programları düzenleniyor.

Tunceli'deki Munzur Çayı'nın Pilvenk mevkisi de yılın belirli dönemlerinde AFAD ekiplerinin teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirdiği bir alana dönüşüyor.

Eğitmenlerin koordinasyonunda hareket eden ekipler, akarsu geçiş teknikleri, sudaki engelleri güvenli aşma, akıntıya karşı yüzme, ip atma yöntemleri ve bot kullanımıyla ilgili konularda ders alıyor.

Zorlu parkurlarda çalışan ekipler, böylece taşkın ve sel gibi afetlerde yürütülecek su üstü arama kurtarma çalışmalarına yönelik deneyim kazanıyor.

Ekipler, eğitimlerin sonunda gerçekleştirilen tatbikatlarla edindikleri bilgi ve becerileri uygulama fırsatı buluyor.

"Eğitimli ve donanımlı olduğumuz kadar güçlüyüz"

Tunceli AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, AA muhabirine, eğitimlere 12 ilden 50 arama kurtarma personelinin katıldığını söyledi.

Munzur Çayı'nın belirli alanlarında eğitimlerin yapıldığını belirten Tunçtan, "Bizler AFAD olarak arama kurtarma faaliyetlerini yürütürken elbette ki afet olduğu andan itibaren hemen müdahale etmek durumundayız. Ancak afetlerden önce de eğitimli ve buna göre hazırlıklı olmak olmazsa olmazımızdır. Eğitimli ve donanımlı olduğumuz kadar güçlüyüz." dedi.

Tunçtan, eğitimlerle arama kurtarma ekiplerinin bilgi, beceri, deneyim ve müdahale kapasitelerinin artırılmasının amaçlandığına dikkati çekti.

Eğitimlerin sonunda tatbikatların gerçekleştirildiğini ifade eden Tunçtan, şunları kaydetti:

"Su üstü arama kurtarma ekiplerimizin almış oldukları eğitimlerin içerisinde karşıdan karşıya havai hat kurma, ip atma, rafting botunda su üstü arama kurtarma yapma, olası bir rafting botunun devrilmesi noktasında ekiplerin nasıl müdahale edeceği, suda boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlarımıza yaklaşım nasıl olacağı ve oradan havai hat ve botlarla vatandaşımızın alınmasıyla ilgili tamamen burada arkadaşlarımız gerekli eğitimlerini aldı, müdahale kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptı."

Eğitimlerin olası afet ve acil durumlar için önemli olduğunu vurgulayan Tunçtan, "Bugün burada arkadaşlarımızın aldığı bütün bilgiler ve beceriler yarın olası bir afette bir vatandaşımızın hayatına mutlaka dokunacaktır. Bizler eğitimlerimizi benimsiyoruz ve inşallah yine AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda bu eğitimlerimiz her ilde olduğu gibi Tunceli'mizde de devam edecektir." diye konuştu.