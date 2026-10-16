Tunceli'de Munzur Nehri sağanakla coştu, debisi 2 günde yüzde 30 artınca valilik uyardı - Son Dakika
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Tunceli'de Munzur Nehri sağanakla coştu, debisi 2 günde yüzde 30 artınca valilik uyardı

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Tunceli\'de Munzur Nehri sağanakla coştu, debisi 2 günde yüzde 30 artınca valilik uyardı
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Tunceli'de 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisi son 2 günde yüzde 30 arttı. Valilik su kenarlarından uzak durulması için uyardı; Tunceli-Ovacık ve Tunceli-Erzincan kara yollarında sel ve taş düşmeleri yaşandı.

TUNCELİ'de 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Debisi yükselen ve coşkun akan Munzur Nehri dronla görüntülenirken, valilik vatandaşları nehir ve çay kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde 2 gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolu ile Tunceli- Erzincan kara yolunun bazı kesimlerinde sel ve taş düşmeleri yaşandı. Yamaçlardan yağışlarla birlikte sürüklenen taşlar kara yollarına düşerken, ekipler ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. İş makineleriyle yollarda temizlik çalışması yapan ekipler, güzergahların trafiğe kapanmaması için sürekli devriye atıyor. Bazı köy yollarında da meydana gelen taşkınlara Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri müdahale ediyor.

SU SEVİYELERİ YÜKSELDİ

Sağanak, kentin en önemli doğal güzelliklerinden olan Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisini de yükseltti. Tunceli-Ovacık karay olunun hemen yanı başından geçen ve Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan Munzur Nehri ile Tunceli-Erzincan kara yoluna paralel akan Pülümür Çayı'nın debisi, son 2 günde yüzde 30 arttı. Yağışlarla birlikte su seviyeleri yükselirken, akış hızları da arttı.

MUNZUR NEHRİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinden geçen ve sağanak yağışların ardından debisi yükselen Munzur Nehri, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde; yağışların etkisiyle su seviyesi yükselen Munzur Nehri'nin vadi boyunca coşkun şekilde aktığı anlar yer aldı. Nehrin güçlü akıntısı ve yer yer köpürerek akan suları, çevresindeki doğal güzelliklerle birlikte havadan kaydedildi.

ÇEKMEK İSTEYENLERE UYARI

Diğer yandan Tunceli Valiliği, Munzur Nehri ve Pülümür Çayı çevresinde oluşabilecek tehlikelere karşı uyarıda bulundu. Valilik, açıklamasında, "Sağanak yağışların ardından başta Munzur Nehri ve Pülümür Çayı olmak üzere birçok dere ve akarsuyun debisi önemli ölçüde arttı. Doğanın bu eşsiz güzelliği, aynı zamanda ciddi tehlikeler de barındırıyor. Vatandaşlarımızdan özellikle fotoğraf ve görüntü çekmek amacıyla nehir ve dere yataklarına yaklaşmamalarını, can güvenlikleri için su kenarlarından uzak durmalarını önemle rica ediyoruz. Unutmayalım, hiçbir görüntü insan hayatından daha değerli değildir" denildi.

Kaynak: DHA
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