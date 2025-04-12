Tunceli'de nisan ayında kar yolları kapattı

TUNCELİ - Tunceli'de, nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 16 köy yolu ulaşıma kapanırken ekipler kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli'de, etkili olan kar yağışının ardından Pülümür'de 6, Nazımiye'de 4, Pertek ve Hozat ilçelerinde ise 3'er olmak üzere toplam 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.