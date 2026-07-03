Tunceli'de Organize Suç Operasyonu - Son Dakika
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Tunceli'de Organize Suç Operasyonu

Tunceli\'de Organize Suç Operasyonu
03.07.2026 13:12
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Tunceli merkezli 4 ildeki operasyonda 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1.4 milyon lira dolandırıcılık ortaya çıktı.

Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların temiz duygularını ve geleceğe dair hayallerini sömürerek haksız kazanç kapısı haline getiren organize suç örgütüne karşı yürütülen takibin büyük bir başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Tuncelili bir vatandaşın yurt dışına gönderilmek vaadiyle 140 bin lira dolandırılması üzerine soruşturma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Liderliğini 26 suç kaydıyla dikkat çeken S.T'nin yaptığı Ş.Y, E.M, A.K, B.S. ve İran uyruklu S.K.M. isimli şahısların üyesi olduğu 6 kişilik organize suç örgütünün Tunceli ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir ağ kurduğu tespit edilmiştir. Şebekenin çaresiz durumdaki Türk vatandaşlarını yasal ya da illegal yollarla yurtdışına çıkarma, yabancı uyruklu şahıslara ikamet izni ve vatandaşlık alma vaatleriyle sahte hastane raporları, konsolosluk belgeleri ve resmi ikamet evrakları düzenleyerek 8 mağduru dolandırdıkları ortaya çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 30 Haziran günü suç örgütüne yönelik Tunceli merkezli Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Operasyonda örgüt lideri dahil şebekenin tüm üyelerinin kıskıvrak yakalandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örgüt liderinin iş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen gizli kara para not defterleri, vurgunun dehşet verici boyutunu gözler önüne sermiştir. Yapılan tespitler ve ele geçirilen defterlerdeki kayıtlardan suç örgütünün mağdurları toplam 1 milyon 401 bin 550 lira ve 9 bin 700 dolar dolandırdıkları ortaya çıkarılmıştır. Operasyonda 2 adet para hareketlerinin tutulduğu not defteri, yabancı uyruklu şahıslara ait çok sayıda çalışma izin belgesi, sözleşme, davetiye ve kimlik/pasaport fotokopileri, şüpheliler arasındaki kirli para trafiğini kanıtlayan para transfer evrakı, 3 dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 7 cep telefonu ve 7 sim karta el konulmuştur."

Açıklamada, mahkemeye sevk edilen örgüt lideri S.T. ile örgüt üyeleri E.M. ve S.K.M'nin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, diğer 3 örgüt üyesi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Tunceli, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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