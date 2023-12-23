Tunceli\'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 yaralı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.A'nın kullandığı 62 AP 673 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Aşağıtorunoba köyü mevkisinde Ü.K. idaresindeki 34 CHH 130 plakalı otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Ç.K. ve S.A. ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafiğe bir süre kapanan kara yolu ise araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.