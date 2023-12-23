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Tunceli'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 yaralı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile otobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza nedeniyle kara yolunda geçici bir süre trafiğe kapanma yaşandı, ancak araçların çekilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli\'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 yaralı
23.12.2023 - 16:57,
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.A'nın kullandığı 62 AP 673 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Aşağıtorunoba köyü mevkisinde Ü.K. idaresindeki 34 CHH 130 plakalı otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Ç.K. ve S.A. ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafiğe bir süre kapanan kara yolu ise araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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