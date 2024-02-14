Tunceli'de sağanak yağış nedeniyle yollarda kaya parçaları düştü - Son Dakika
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Tunceli'de sağanak yağış nedeniyle yollarda kaya parçaları düştü

Tunceli\'de sağanak yağış nedeniyle yollarda kaya parçaları düştü

Tunceli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucunda Ovacık ve Pülümür kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları düştü. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yollar temizlendi. Sürücülerin dikkatli olması istendi.

14.02.2024 16:47
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Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollara düşen kaya parçaları ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kentte sabah başlayan yağışın etkisiyle Ovacık ve Pülümür kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları düştü.

Haber verilmesi üzerine belirlenen noktalara Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, iş makineleriyle yaptıkları çalışmayla yollardaki kayaları temizledi.

Yetkililer, bölgedeki sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tunceli'de sağanak yağış nedeniyle yollarda kaya parçaları düştü - Son Dakika
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