Tunceli\'de Silahlı Çete Operasyonu: 2 Tutuklama

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TUNCELİ'de tehdit, yağma, silahlı tehdit, kurşunlama, silahla kasten yaralama suçları işleyen çeteye jandarma ekipleri tarafından kentte ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerde S.M. adlı şüphelinin liderlik yaparak çete oluşturulduğu, çete üyelerinin tehdit, yağma, silahlı tehdit, kurşunlama ve kasten yaralama olaylarını gerçekleştirdiklerini belirledi. Çalışmada belirlenen 5 şüpheli, Tunceli ve Antalya'daki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise suçta kullanılan 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 40 mermi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI