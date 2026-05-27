Tunceli'de Şüpheli Poşet Patlatıldı

27.05.2026 19:18
Otobüs durağındaki poşet bomba imha uzmanı tarafından patlatıldı, içinden battaniye çıktı.

TUNCELİ'de otobüs durağına bırakılan poşet, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Poşetten battaniye çıktı.

Olay, 15 Temmuz Bulvarı'nda hastane kavşağı yakınlarında meydana geldi. Otobüs durağına poşetin bırakıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek poşeti uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlatılan poşetten battaniye çıktı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

