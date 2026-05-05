Tunceli'de Taşkın Riskine Hazırlık Toplantısı

05.05.2026 22:45
Tunceli'de Vali Aygöl, sel riski için tedbirler aldı, halkı uyararak önleyici çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün başkanlığında taşkın ve sel riskine karşı alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Aygöl, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Tunceli'nin bu yıl son 65 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsimlerinden birini geçirdiğini söyledi.

Karların erimesi ve yağışların bölgedeki akarsuların debisinde önemli artışa neden olduğunu ifade eden Aygöl, "Meteorolojik değerlendirmeler ve havza tahminleri doğrultusunda 1-3 Mayıs tarihlerinde beklenen yağışlarla birlikte özellikle 3 Mayıs günü Pülümür ve Munzur nehirlerinde su debisinin en yüksek seviyelere ulaşacağı öngörülmektedir. Özellikle Ovacık ilçemizi kapsayan Munzur Vadisi boyunca uzanan kara yolunun, coğrafi yapısı gereği dere yatağına yakın ve dar bir hat üzerinde bulunması sebebiyle su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ulaşımda yer yer aksamalar yaşanması söz konusu olacaktır." dedi.

Aygöl, bu kapsamda vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli görülmesi halinde söz konusu güzergahlarda kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Kentteki tüm kurumların koordinasyonunda teyakkuz halinde çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Aygöl, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesi güvenli sınırlar içerisinde tutulmakta, akarsu debileri anlık olarak takip edilmekte, kar kalınlığı ve meteorolojik veriler düzenli olarak izlenmektedir. Ayrıca sahada görevli ekiplerimiz tarafından gerekli tüm önleyici tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Kıymetli vatandaşlarımızdan özellikle dere yataklarından ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durulmasını, piknik ve benzeri faaliyetler için riskli bölgelerin tercih edilmemesini, yetkili kurumlarımız tarafından yapılacak uyarı ve duyuruların yakından takip edilmesi hususlarına dikkat etmelerini önemle rica ediyorum."

Aygöl, gerekli görülmesi halinde risk altındaki bazı bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin hizmetlerine geçici olarak ara vermelerinin de söz konusu olabileceğini belirterek, alınan tedbirlerle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan bu süreci en güvenli şekilde atlatmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala, Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürü Engin Şahin ve Karayolları 86. Şube Şefi Eda Toprak katıldı.

Kaynak: AA

