Tunceli'de meydana gelen bir trafik kazasında şehit olan 4 asker için Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen tören, duygusal anlara sahne oldu. Aileleri ve askeri yetkililerin katıldığı tören, şehit askerlerimizin anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi. Törenin ardından askerlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.
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9.09.2024 16:41:59. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Şehit Olan Askerler İçin Tören - Son Dakika