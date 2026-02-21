Tunceli'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda şüphelendikleri bir aracı kent merkezinde durdurarak aradı.
Sürücü U.S'nin üzerinde ve araçta içi kokain dolu satışa hazır fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?