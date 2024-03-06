Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tunceli\'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de yaşayan bir kişinin vize vaadiyle dolandırılması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

06.03.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
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Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan R.A'nın yurt dışına çıkış için vize vaadiyle 28 bin lira ve 5 bin avro karşılığında dolandırılması şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu şüpheliler S.T, M.T. ve E.C'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Tunceli, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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