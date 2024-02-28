Tunceli'de Yaban Hayatı Fotokapanlarla Kayıt Altına Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Yaban Hayatı Fotokapanlarla Kayıt Altına Alınıyor

Türkiye'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı bakımından da en zengin illerinden biri olan Tunceli'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından fotokapanlar kuruldu. Kurt, bezuvar isimli dağ keçisi ve ayılar gibi yaban hayvanları, fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Tunceli'de yaban hayatını koruma çalışmaları devam edecek.

28.02.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin yaban hayatı fotokapanlarda

TUNCELİ - Türkiye'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı bakımından da en zengin illerinden biri olan Tunceli'de, yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerek kaçak avcılıkla mücadele etmek gerekse de yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla kentin birçok noktasında fotokapanlar kuruldu. Kurulan fotokapanlara, kurt, bezuvar isimli dağ keçisi ve ayılar takıldı. Yaban hayatı açısından Türkiye'nin en zengin illerinin başında gelen Tunceli'de yaban hayatını kayıt altına almak için başlatılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Türkiye, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Yaban Hayatı Fotokapanlarla Kayıt Altına Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:43:38. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Yaban Hayatı Fotokapanlarla Kayıt Altına Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement