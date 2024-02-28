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Tunceli'nin yaban hayatı fotokapanlarda

TUNCELİ - Türkiye'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı bakımından da en zengin illerinden biri olan Tunceli'de, yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerek kaçak avcılıkla mücadele etmek gerekse de yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla kentin birçok noktasında fotokapanlar kuruldu. Kurulan fotokapanlara, kurt, bezuvar isimli dağ keçisi ve ayılar takıldı. Yaban hayatı açısından Türkiye'nin en zengin illerinin başında gelen Tunceli'de yaban hayatını kayıt altına almak için başlatılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.