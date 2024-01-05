Tunceli\'de yiyecek arayan yaban keçileri kameralara takıldı

Tunceli'de karlı zirvelerde yiyecek arayan yaban keçileri böyle görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de karlı zirvelerde yiyecek arayan koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi. Yaban keçilerinin kayalıklara tırmanışları göz kamaştırdı.
Tunceli'de valilik öncülüğünde yaban keçilerini kaçak avcılardan korumak için başlatılan çalışmalara aralıksız devam edilirken, koruma altındaki keçiler, karlı zirvelerde yiyecek ararken kameralara takıldı. Yavrularıyla sürü halinde görüntülenen yaban keçilerinin, kayalıklara tırmanırken gösterdikleri çevik hareketler göz kamaştırdı.
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