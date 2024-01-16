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Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Yoğun kar yağışının hayatı zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, Nazımiye, Pülümür, Hozat, Ovacık ve Mazgirt ilçeleri ile Pertek'teki köy okullarında eğitim öğretime 17 Ocak Çarşamba günü ara verileceği ifade edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Tunceli\'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
16.01.2024 - 21:53,
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Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Pülümür, Hozat, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizin geneli ile Pertek'teki köy okullarımızda eğitim öğretime 17 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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