Tunceli\'de Zabıta Denetimleri

Tunceli'de zabıta ekipleri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak için denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kentin Atatürk, Cumhuriyet ve Moğultay mahallelerindeki işletmelere yönelik denetimde bulundu.

Çeşitli konularda esnafı bilgilendiren ekipler, hijyen koşulları, ürün muhafaza şartları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve işletme ruhsatlarını kontrol etti.

Halk sağlığını ve tüketici haklarını korumayı amaçlayan ekipler, belirli aralıklarla denetimlerine devam edecek.