Tunceli'de Zırhlı Araç Kazası: 4 Asker Şehit Oldu - Son Dakika
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Tunceli'de Zırhlı Araç Kazası: 4 Asker Şehit Oldu

Tunceli\'de Zırhlı Araç Kazası: 4 Asker Şehit Oldu

Tunceli'de zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 4 asker, Elazığ'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Kazada ağır yaralanan bir astsubay da mevcut. Törende askerlerin tabutları saygıyla karşılandı, dualar edildi ve cenazeleri askeri uçakla gönderildi.

09.09.2024 11:13
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TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada şehit olan 4 asker, Elazığ'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri araç, dün akşam saatlerinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu. Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu ise ağır yaralandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda şehitler için tören düzenlendi. Törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. Dualar edildi, helallik alındı.

Törenin ardından şehitlerin cenazeleri kara yoluyla Elazığ'a getirildi. Burada da şehitler için uğurlama töreni düzenlendi. Tören sonrası şehitlerin cenazeleri, askeri uçakla memleketlerine gönderildi.

Törene, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Altay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, milletvekilleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, askeri erkan ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: DHA

Tunceli, Elazığ, Güncel, Tören, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Zırhlı Araç Kazası: 4 Asker Şehit Oldu - Son Dakika
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