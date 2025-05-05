Tunceli'deki Un Fabrikası Fırtınadan Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'deki Un Fabrikası Fırtınadan Zarar Gördü

Tunceli'deki tek un fabrikası, 1 Mayıs'taki fırtınadan dolayı ciddi hasar aldı ve zarar büyüdü.

05.05.2025 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin tek un fabrikası, fırtınadan ciddi zarar gördü

TUNCELİ - Tunceli'de, geçen hafta meydana gelen fırtına, kentin tek un fabrikasında ciddi maddi hasara neden oldu.

Tunceli'de 1 Mayıs günü kent genelinde etkili olan şiddeti fırtınadan Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesi'nde özel bir şirkete ait olan ve kentin tek un fabrikası da nasibini aldı. Fırtına, nedeniyle fabrikanın çatıları uçarken unların biriktirildiği ambarlar da ciddi zarar gördü.

Olayın ardından enkazı kaldırmaya çalıştıklarını dile getiren fabrika sahibi Bülent Açıkgöz, "1 Mayıs'ta meydana gelen fırtınada fabrika binamız ciddi hasar gördü. Çatılarımız uçtu, cam parçaları silolarımıza zarar verdi. Yağan yağmurda paketlenmeye hazır unlarımız ciddi anlamda zarar gördü. Zararımız büyük. Enkazı kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri de fırtınanın zarar verdiği fabrika binasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

1 Mayıs, Fırtına, Fırtına, Tunceli, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'deki Un Fabrikası Fırtınadan Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:02:48. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'deki Un Fabrikası Fırtınadan Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.