Tunceli Mazgirt'te parmaklarından yaralanan kadın ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi - Son Dakika
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Tunceli Mazgirt'te parmaklarından yaralanan kadın ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde el parmaklarından yaralanan 28 yaşındaki C.E.C, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki muayene sonrası tedavisi için ambulans helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde parmaklarından yaralanan kadın, tedavisi için ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki C.E.C'nin el parmaklarından yaralanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahale sonrası Tunceli Devlet Hastanesine getirdi.

Burada yapılan muayene sonucunda C.E.C'nin tedavisinin yapılabilmesi amacıyla başka bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Yaralı kadın, işlemlerin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli Mazgirt'te parmaklarından yaralanan kadın ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli Mazgirt'te parmaklarından yaralanan kadın ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi - Son Dakika
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